Ledecky ganha com folga os 1500 m e obtém seu 1º ouro em Tóquio

Com facilidade e dominando a corrida desde o início, a americana ganhou os 1500 m com o tempo de 15min37s34. Foi a sexta medalha de ouro de sua carreira olímpica.

Cerca de uma hora antes, ela havia terminado na quinta posição a final dos 200 m livre, seu pior resultado em uma final individual. O lugar mais alto do pódio ficou com a australiana Ariarne Titmus, a mesma nadadora que havia derrotado na disputa pelo ouro nos 400 m livre.

