Ledecky estabelece recorde olímpico nos 1500m livre; brasileiras caem

Logo em seguida foi a vez de Viviane Jungblut, que pegou uma competição mais difícil e ficou apenas na quarta posição da bateria, mas com um tempo melhor até mesmo que o da vencedora da eliminatória anterior, terminando com 16min21s29.

A nadadora norte-americana, recordista mundial, estabeleceu o primeiro recorde olímpico da prova, terminando a quinta e última série do dia com o tempo de 15min35s35, garantindo a vaga para a final, marcada para a noite da terça-feira no horário brasileiro.

