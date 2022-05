Leclerc fica com a pole em Mônaco após acidente no fim

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar na pole position no GP de Mônaco da Fórmula 1. Correndo em casa, o monegasco anotou o melhor tempo, neste sábado (28), no treino classificatório no circuito de rua de Monte-Carlo com 1min11s376.

Na reta final do Q3, Sergio Pérez, da Red Bull, rodou e bateu sozinho. Carlos Sainz, da Ferrari, vinha atrás, não conseguiu evitar a colisão e acabou acertando o carro do mexicano. Melhor para Leclerc, que ficou com a pole já que o treino terminou com bandeira vermelha.

Sainz larga em segundo (1min11s601), seguido por Pérez (1min11s629). Max Verstappen, da Red Bull, sai em quarto (1min11s666). Lewis Hamilton, da Mercedes, é o oitavo (1mn12s560).

Leclerc vinha soberano em Mônaco após liderar, nesta sexta-feira (27), os dois primeiros treinos livres. Neste sábado mais cedo, ele viu Pérez ser o mais rápido no terceiro treino, o último antes do classificatório.

A largada para o GP de Mônaco é às 10h (de Brasília) de amanhã.

Q1: DOBADRINHA DA FERRARI

A Ferrari abriu o Q1 com dobradinha -Leclerc em primeiro, seguido por Sainz. Destaque para Russell, terceiro mais rápido.

A 2min25s para o final do Q1, Tsunoda tocou a roda no guard rail, mas conseguiu retornar aos boxes. Mesmo assim, o treino foi interrompido com bandeira vermelha. Pouco depois, a sessão retomou com a bandeira verde. Foi o tempo dos pilotos tentarem mais uma volta rápida. Hamilton não conseguiu abrir a volta e quase ficou de fora do Q2.

Foram eliminados no Q1: Albon, Gasly, Stroll, Latifi e Zhou.

Q2: LECLERC SOBERANO; RICCIARDO FORA

Assim como no Q1, Leclerc também foi o mais rápido no Q2 e se tornou o primeiro a anotar um tempo na casa de 1min11s. Destaque também para Sebastian Vettel, que colocou a Aston Martin no Q3.

Já Daniel Ricciardo, que bateu na sexta-feira no treino livre, foi apenas o 14º e viu seu companheiro de McLaren, Lando Norris, ser o quinto.

Foram eliminados no Q2: Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo e Mick Schumacher.

Q3: TREINO TERMINA APÓS BATIDA DE PÉREZ E SAINZ

Leclerc assumiu a ponta logo no início do Q3, seguido novamente por Sainz. As duas Ferraris não foram páreas para as Red Bulls.

Já nos segundos finais, Pérez errou e acabou batendo. Sainz não viu a Red Bull parada na pista e acertou o carro do mexicano, o que fez o treino ser finalizado com bandeira vermelha.

Azar também de Hamilton, que não teve chance de melhorar seu tempo.