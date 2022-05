Leclerc é o mais rápido e lidera 1º treino do GP da Espanha

A primeira sessão em Barcelona ainda contou com três novidades: Nyck de Vries (Williams), Juri Vips (Red Bull) e Robert Kubica (Alfa Romeo) participaram do treino.

Nos primeiros 10 minutos de treino, Verstappen liderava, seguido por Leclerc. O líder só mudou na metade da sessão, depois que Sainz, com pneus macios, foi o mais rápido. Porém, o espanhol logo acabou superado por seu companheiro na Ferrari. O tempo de Leclerc não foi mais ameaçado até o final do treino.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido, nesta sexta-feira (20), no primeiro treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1. O monegasco anotou 1min19s828 em sua melhor volta no Circuito de Barcelona-Catalunha.

