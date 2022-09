Leclerc conquista pole position do GP da Itália em meio a show de punições

SÃO PAULO/SP - Em meio às punições de nove dos 20 pilotos do grid, o treino de classificação para o GP da Itália de Fórmula 1 definiu Charles Leclerc (Ferrari) como pole position, neste sábado (10), com o tempo de 1min20s161. É a 17ª pole da carreira do piloto nascido em Monaco, sendo a oitava neste ano, na busca pela vitória correndo no país-sede de sua equipe.

George Russel (Mercedes) completa a segunda fila mesmo com o sexto melhor tempo do dia, com a dupla da McLaren formada por Lando Norris e Daniel Ricciardo na sequência. Max Verstappen (Red Bull) anotou o segundo melhor tempo do Q3, mas perdeu cinco posições por trocar um componente de seu motor e larga em sétimo.

A 16ª etapa da temporada 2022 começa às 10h (de Brasília) neste domingo.

Q3

Nos primeiros cinco minutos da atividade, Sainz anotou 1min20s584, seguido por Leclerc e Verstappen com uma diferença de pouco mais de dois décimos no trio. Já no último minuto, sem necessidade nem de ajuda do companheiro espanhol, Leclerc marcou o tempo de 1m20s161 e alcançou a pole position. Os melhores tempos da sequência foram de Verstappen, Sainz, Perez e Hamilton.

Q2

Verstappen foi o primeiro a abrir volta rápida, com 1min21s265. Leclerc rapidamente superou o tempo do holandês. Depois de uma desistência na primeira tentativa, anotou 1min21s208, só três décimos a menos do que Sainz, com o ótimo tempo de 1min20s878. Ninguém superou o tempo do espanhol.

Yuki Tsunoda, que terá que pagar punição, nem foi à pista no Q2. Além do piloto do Alpha Tauri, também foram eliminados Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Nyck de Vries (Williams) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

Q1

Verstappen voou desde os primeiros minutos do treino classificatório, sempre dividindo os melhores tempos com Leclerc, Sainz, Perez e George Russell. Com mais ou menos dez minutos de Q1, o holandês derrubou a dobradinha da Ferrari na liderança com o tempo de 1min20s922, 0s358 à frente do monegasco. Uma curiosidade desta primeira tarde da atividade foi o desempenho de Nyck de Vries, o substituto provisório do afastado com apendicite Alexander Albon na Willians, à frente do companheiro Nicholas Latifi mesmo com volta deletada.

Foram eliminados Nicholas Latifi (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas) e Mick Schumacher (Haas).

Veja o Grid para o GP da Itália

1º - Charles Leclerc (Ferrari)

2º - George Russell (Mercedes)

3º - Lando Norris (McLaren)

4º - Daniel Ricciardo (McLaren)

5º - Pierre Gasly (AlphaTauri)

6º - Fernando Alonso (Alpine)

7º - Max Verstappen (Red Bull)

8º - Nyck de Vries (Williams)

9º - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10º - Nicholas Latifi (Williams)

11º - Alexander Albon (Mercedes)

12º - Zhou Guanyu (Alfa Romeu)

13°- Pierre Gasly (AlphaTauri)

14º - Sergio Perez (Red Bull)

15º - Lance Stroll (Aston Martin)

16º - Lando Norris (MacLaren)

17° - Kevin Mangnussen (Haas)

18º - Antonio Giovinazzi (Haas)

19º - Nyck de Vries (Aston Martin)

20 - Nicholas Latifi (Williams)