LeBron James se torna o segundo maior cestinha da história da NBA

Apesar da marca alcançada, o craque revelou que não vai se permitir pensar em ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar, e sim jogar como sempre fez para vencer as partidas. O próximo compromisso do Los Angeles Lakers será na segunda-feira (21), contra o Cleveland Cavaliers, às 20h (horário de Brasília).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - LeBron James fez história novamente na NBA. O jogador do Los Angeles Lakers marcou 38 pontos na derrota para o Washington Wizards por 127 a 119. O camisa 6 precisava de apenas 21 pontos para ultrapassar a marca de Karl Malone e se tornar o segundo maior cestinha da história da liga na temporada regular. Agora Lebron conta com 36.947 pontos em 1363 partidas, e fica atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar, que marcou 38.387 em 1560 jogos, e conquistou seis títulos. As informações são da Agência Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.