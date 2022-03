LDU anuncia o empréstimo do atacante Jhojan Julio ao Santos

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A LDU anunciou nesta quarta-feira (30) o empréstimo do atacante Jhojan Julio ao Santos. O jogador de 24 anos chega por empréstimo até maio de 2023, com cláusula de opção de compra. O Peixe pagou um valor pela liberação.

Julio era o Plano B do Santos na negociação com Emmanuel Martinez, do Barcelona de Guayaquil (EQU). As conversas pelo argentino não avançaram por causa dos valores envolvidos.

Jhojan foi mapeado há um tempo e contou com a aprovação do técnico Fabián Bustos. Diferentemente de Martinez, que só sai do Barcelona vendido e na próxima janela de transferências, Julio foi liberado pela LDU para empréstimo.

Jhojan Julio foi revelado pela LDU e nunca jogou em outro clube, mas nos últimos meses caiu de rendimento. O atacante de lado de campo costuma se dar bem contra brasileiros e já fez gol no próprio Santos, na Libertadores de 2020, além de Flamengo, Athletico e São Paulo.

Julio é o oitavo reforço do Santos em 2022: antes chegaram os zagueiros Eduardo Bauermann e Maicon, o lateral-direito Auro, os volantes Willian Maranhão e Rodrigo Fernández e os meias Bruno Oliveira e Ricardo Goulart.