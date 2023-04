Lawren Brito vs Rosa Melo: mulheres em evidência no Open Extreme Manaus

Manaus/AM - As mulheres estarão em evidência no card de lutas do Open Extreme Manaus, show de artes marciais que acontece neste sábado (29), a partir das 17h, no ginásio do CCA do Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Os ingressos custam R$ 30 (arquibancada), R$ 50 (VIP) e R$ 250 (mesa).

Num país que insiste no machismo, as lutadoras Lawren Brito, 20, e Rosa Melo, 22, estão mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive nos tatames e octógonos. A zona de conforto não é para essas duas jovens mulheres, que vão se enfrentar na modalidade kickboxing, com três rounds de 3 minutos. O combate é válido pela categoria até 52 kg.

“Já tinha jogado futebol e há cinco anos conheci o muay thai, pois queria sair da zona de conforto e ter uma vida ativa em algum esporte. Comecei na FGT, que coincidentemente é quase ao lado do ginásio onde vai acontecer o Open Extreme Manaus, que marcará a minha estreia”, contou Lawren.

A atleta é treinada pelo técnico Felipe Fúria, que é um dos lapidadores de talentos da Fight Gear Team (FGT) do Dom Pedro. Ela acredita na evolução e vê no evento deste sábado a oportunidade de subir alguns degraus em sua promissora carreira.

“Estou muito tranquila, com a cabeça no lugar e muito bem preparada também. O Fúria é um excelente treinador e suga o máximo tudo que eu posso render, e isso com certeza vai me dar retorno. Estou bastante empolgada e confiante”, disse Lawren.

A rosa dos tatames

Rosa Melo é profissional de Educação Física e Tecnologia da Informação (TI). Ela concilia o trabalho como personal trainer e os treinamentos na equipe X-Union (Vitória-Régia), fábrica de campeões em diversas modalidades. A lutadora é aluna dos professores Rodrigo Fogaça e Totonho Aleixo (CT Brunocilla).

“O esporte é minha área de formação e sempre gostei de lutas. Comecei a treinar por curiosidade e interesse, peguei gosto e não parei mais. Sempre gostei de desafios e encarei esse também. Tive uma estreia vitoriosa no evento Berço da Luta na semana passada e agora é melhorar a cada dia mais. Espero fazer uma grande luta de kickboxing no Open Extreme”, comentou Rosa.

Show de lutas

De acordo com o presidente da organização, Marcelo Pontes, o Open Extreme Manaus terá 20 combates, sendo nove de MMA e 11 de kickboxing. Dois cinturões do evento estarão em disputa, um em cada modalidade.