Lautaro Díaz desencanta, mas Santos empata com Bragantino pelo Brasileirão
Por Portal Do Holanda
28/09/2025 19h35 — em
Esportes
O Santos não conseguiu conquistar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), o Peixe empatou 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada. O argentino Lautaro Díaz marcou seu primeiro gol com a camisa santista.
O Bragantino abriu o placar ainda no primeiro tempo com Lucas Barbosa, ex-jogador do Santos. Lautaro igualou o marcador no início da segunda etapa, e Barreal chegou a virar a partida para o Peixe. No entanto, Pedro Henrique empatou para o Bragantino nos minutos finais, definindo o resultado.
Com o empate, o Santos chegou ao quarto jogo sem perder, mas permanece na parte baixa da tabela, em 16º lugar, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Bragantino ocupa a 9ª posição, com 32 pontos.
ASSUNTOS: Esportes