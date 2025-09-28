   Compartilhe este texto

Lautaro Díaz desencanta, mas Santos empata com Bragantino pelo Brasileirão

Por Portal Do Holanda

28/09/2025 19h35 — em
Esportes


Foto: Divulgação/ Ari Ferreira - Bragantino

O Santos não conseguiu conquistar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), o Peixe empatou 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada. O argentino Lautaro Díaz marcou seu primeiro gol com a camisa santista.

O Bragantino abriu o placar ainda no primeiro tempo com Lucas Barbosa, ex-jogador do Santos. Lautaro igualou o marcador no início da segunda etapa, e Barreal chegou a virar a partida para o Peixe. No entanto, Pedro Henrique empatou para o Bragantino nos minutos finais, definindo o resultado.

Com o empate, o Santos chegou ao quarto jogo sem perder, mas permanece na parte baixa da tabela, em 16º lugar, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Bragantino ocupa a 9ª posição, com 32 pontos.

Bastidores da Política - Governo defende destruição de balsas pela PF, mesmo sem amparo legaL Bastidores da Política
Governo defende destruição de balsas pela PF, mesmo sem amparo legaL

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


28/09/2025

Fluminense vence Botafogo na estreia de Zubeldía e quebra jejum no clássico

Foto: Reprodução

28/09/2025

Filho de Popó pede desculpas a Wanderlei, mas pode responder por tentativa de homicídio

28/09/2025

'Dor de cabeça que não passa', diz Wanderlei Silva após nocaute em briga

Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

28/09/2025

Cano marca e Fluminense bate o Botafogo em estreia de Zubeldía

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

28/09/2025

Palmeiras perde do Bahia e vê fim de série de 11 jogos no Brasileirão

28/09/2025

Vasco reúne 10 mil pessoas em evento de corrida um dia após vencer Cruzeiro

28/09/2025

"Fui covardemente agredido", diz Wanderlei sobre briga com Popó

Foto: João Normando/ Amazonas FC

28/09/2025

Amazonas FC inicia venda de ingressos para duelo diante da Chapecoense

Foto: Divulgação

28/09/2025

Grêmio supera o Vitória na Arena e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro

Foto: Reprodução/TV Globo

28/09/2025

Novas imagens mostram que filho de Popó nocauteou Wanderlei Silva

28/09/2025

Wanderlei Silva se pronuncia sobre briga generalizada após luta com Popó

28/09/2025

Flávia Saraiva conquista ouro na trave na Copa do Mundo da Hungria; vídeo

28/09/2025

Zubeldía escala Cano para estreia no Fluminense contra o Botafogo

28/09/2025

'Estou muito envergonhado', diz Popó, que acusa equipe de Wanderlei Silva de começar confusão

28/09/2025

Banco resolve, Grêmio supera sustos e bate Vitória pelo Brasileirão

28/09/2025

Em vídeo, Popó pede desculpas por briga generalizada e critica Werdum: "Tenha vergonha"

28/09/2025

Rayan mira seleção em meio a jogo duro do Vasco com forte assédio europeu

28/09/2025

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum

28/09/2025

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

28/09/2025

São Paulo se inspira em reação anterior para superar eliminação

28/09/2025

Itália freia Bulgária e conquista o penta no Mundial de Vôlei masculino

28/09/2025

Luta entre Popó e Wanderlei Silva termina em confusão generalizada

28/09/2025

Luta entre Popó e Wanderlei Silva acaba em confusão dentro do ringue

27/09/2025

Diniz vê Coutinho na seleção: 'Postulante cada vez mais claro para Copa'

27/09/2025

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2025

Foto: Reprodução

27/09/2025

Atlético-MG vence o Mirassol por 1 a 0 na Arena MRV

27/09/2025

Atlético-MG freia Mirassol, e Sampaoli conquista 1ª vitória no Brasileirão

27/09/2025

Superliga de vôlei amplia tecnologia de desafio para nova temporada

27/09/2025

FPF lança peça contra mau comportamento de pais em partidas da base


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!