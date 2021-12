Laura Amaro é 1ª brasileira medalhista em Mundial no levantamento de peso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Laura Amaro se tornou nesta terça-feira (14) a primeira brasileira a conquistar uma medalha em um Mundial de Levantamento de Peso no adulto.

Em sua primeira competição adulta deste nível, a atleta de 21 anos, formada dentro da Marinha, levantou 108 quilos no arranco na categoria para atletas de até 76 quilos. Com isso, faturou a medalha de prata nessa que é a primeira metade da prova "olímpica". No total, ela ficou em quarto.

No levantamento de peso, os atletas realizam dois exercícios: o arranco (em que o halteres é levantado de uma vez só) e o arremesso (em três fases de movimento).

Na Olimpíada, as medalhas são distribuídas a partir da soma dos pesos levantados. Mas, nos eventos organizados pela Federação Internacional, como o Mundial, são entregues medalhas também pelos resultados específicos no arranco e no arremesso.

No arranco, Laura, que não foi à Olimpíada, levantou 108 quilos, acertando todas as suas três tentativas. Ela só ficou atrás de Iana Sotieva, que representa a Rússia, e levantou 112 quilos. O bronze foi para Martha Anna Rogers, dos Estados Unidos.

Depois, no arremesso, Laura acertou as tentativas de 126kg e 132kg, mas falhou com 136kg. Alcançou um total de 240kg, novo recorde brasileiro absoluto (maior que os recordes das categorias mais pesadas, inclusive), mas ficou apenas na quarta colocação geral.

O ouro foi para a sul-coreana Min Jin Lee (244kg), a prata para a americana Rodgers (243kg) e o bronze para a russa Sotieva (242kg). A brasileira ficou a 2 quilos da medalha.

As três medalhistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio não foram ao Mundial, o que não significa que a competição teve nível expressivamente inferior à de agosto. No Japão, os 240kg levantados por Laura também teriam valido um quarto lugar. A diferença é que em Tóquio o bronze saiu com 245kg.

Laura é um raro caso de atleta formada pelas Forças Armadas do Brasil. Ela jogava futebol até os 13 anos, quando começou a treinar no Programa Forças do Esporte, no CEFAN, da Marinha, que é sua casa no esporte desde então.

Natural de Cascadura, no Rio de Janeiro, chegou a disputar competições de base até surpreender em suas primeiras competições adultas.

Em setembro, levantou 105 quilos no arranco e 128 quilos no arremesso (233 quilos no total) para ganhar o Campeonato Brasileiro. Em novembro, ganhou prata no arranco no Campeonato Pan-Americano, com 106 quilos, e bronze geral, com 236 quilos somados.

Apesar disso, e de treinar dois dos três convocados para o Mundial (também Amanda Schott), seu técnico, Carlos Aveiro, que tentou concorrer como candidato de oposição na última eleição da CBLP, não foi convocado para o torneio.

Oficialmente, o Brasil tem mais duas medalhas de Mundiais de Levantamento de Peso, ambas de bronze, conquistadas em 2018 por Fernando Reis Saraiva. Fernandão ficou em quarto tanto no arranco como no total, mas o terceiro colocado, Rustam Djangabaev, do Uzbequistão, foi pego no doping e perdeu o resultado.

O brasileiro acabou promovido à terceira colocação, mas não se tem notícia de que ele tenha recebido a medalha. Fernando Saraiva, por sua vez, caiu no doping antes da Olimpíada e desistiu de se defender. Suspenso, ele está proibido de competir.