Lanterna do Campeonato Brasileiro, Goiás demite treinador Enderson Moreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Enderson Moreira não é mais técnico do Goiás. Em comunicado, o clube informou que a decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta terça-feira (17). Nos dez jogos em que esteve a frente da equipe, ele empatou três vezes e perdeu sete.

Augusto César e Glauber Ramos, técnico e auxiliar técnico do time sub-20 do Esmeraldino, estarão no comando da equipe até o fim da temporada.

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Goiás soma apenas 12 pontos em 19 jogos. O treinador é o terceiro a assumir a equipe no ano. Antes dele, Ney Franco e Thiago Larghi, que ficou apenas 38 dias no cargo, também passaram pelo cargo.