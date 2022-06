Lando Norris revela constantes ameaças de morte a ele e sua namorada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mundo da Fórmula 1 segue agitado fora das pistas. Pouco depois do termo racista usado por Nelson Piquet para se referir a Lewis Hamilton ganhar os noticiários, Lando Norris revelou em entrevista ao 'The Sun' que tem sofrido ameaças de morte juntamente com sua namorada, Luisinha Oliveira.

A revelação foi feita pelo piloto quando questionado sobre seu crescente número de seguidores nas redes sociais. Segundo ele, isso acarretou no aumento do número de ameaças de morte.

"Claro (ameaças têm crescido). Pode ser uma variação muito grande das coisas. Seja sobre minha vida pessoal, eu e minha namorada, principalmente a quantidade de páginas de ódio dedicadas a Luisinha agora. É bem horrível", começou dizendo o piloto.

Segundo Norris, a carreira em ascensão permite a ele lidar melhor com esse tipo de situação. Enquanto isso, sua namorada não estava acostumada a conviver com ameaças e tem sido mais difícil para ela.

"Não é uma coisa fácil, porque se você vem de uma vida tão diferente da Fórmula 1, é o maior contraste, ou seja, ter uma vida normal e de repente ter muitos seguidores, ela tem que ter mais cuidado com o que diz e faz. No mundo das corridas, você passa por isso um pouco mais devagar e aprende a se adaptar. A Fórmula 1 é um grande passo, mas ela nunca havia assistido a uma corrida antes. De repente estar no centro das atenções é extremamente difícil para alguém passar por toda a quantidade de comentários que ela recebe e eu quero protegê-la", afirmou o Norris.

Por fim, o piloto britânico disse que o fato de representar uma equipe que tem a mesma nacionalidade dele acaba acarretando em críticas maiores. Apesar disso, Norris afirmou achar 'engraçado' que pessoas passem suas vidas proferindo esses tipos de ameaças na internet.

"Muitos dos comentários têm a ver com minha direção e acusações de que pilotos diferentes são tratados de maneira diferente. Só porque sou britânico e dirijo em uma equipe britânica, todo mundo acha que há sempre um viés para isso (...) O que eu acho mais engraçado de certa forma é que as pessoas estão realmente passando sua única vida na Terra apenas sentadas atrás de um computador tentando arruinar e intimidar alguém. Acho hilário que é o que eles escolhem fazer com suas vidas", finalizou o inglês.

Enquanto lida com as ameaças frequentes, Lando Norris se prepara para o GP de Silverstone, que acontece ao longo deste final de semana. Com 50 pontos, o britânico é o sétimo colocado na classificação geral do campeonato.