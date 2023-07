'Lado esquerdo do Brasil era preocupação da ex-técnica da França', diz Lindsay

Mudanças?: "A Bia [Zaneratto] entrou muito bem no último jogo, tinha essa dúvida entre ela e a Geyse. No meio de campo, tinha a dúvida entre a Duda [Sampaio] e a Luana... Eu não vejo essa mudança acontecendo até porque a Luana jogou na França, então ela tem esse conhecimento".

Preocupação antiga: "Fizemos muitos gols pela esquerda [contra o Panamá], que é algo que a França vai se preocupar, que já vinha se preocupando antes da troca da treinadora [Corinne Diacre]. Ela tinha comentado que o lado esquerdo do Brasil era muito forte e vimos isso no último jogo".

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lindsay Camila, auxiliar técnica das categorias de base da seleção brasileira, revelou que a ex-técnica da França já tinha preocupação com o lado esquerdo da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. A declaração foi dada por ela ao Joga Junto, programa transmitido pelo UOL nesta sexta-feira (28).

