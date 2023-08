Kroos critica ida de jogadores à Arábia Saudita

"Todos têm que tomar essa decisão por si mesmos, como Cristiano Ronaldo, que optou por fazer isso no fim de sua carreira. Mas é complicado quando jogadores que estão na metade da carreira e têm qualidade para jogar nos melhores clubes da Europa decidem tomar esse caminho. A falta de direitos humanos me impediria de ir (para a Arábia Saudita)."

"Dizem que lá se joga um futebol ambicioso, mas tudo gira em torno do dinheiro. No fim, é uma decisão pelo dinheiro e que vai contra o futebol. É assim que começa a ficar difícil para o futebol que todos conhecemos e amamos."

O alemão já havia se manifestado contra a ida de jogadores à Arábia Saudita anteriormente. Ao ver a notícia de que Gabri Veiga, espanhol de 21 anos, recusou ofertas do futebol europeu para assinar com o Al Ahli, Kroos chamou a decisão de vergonhosa.

O jogador de 33 anos questionou as motivações de atletas que deixaram a Europa pelo futebol saudita. Kroos tocou no assunto em entrevista à revista Sports Illustrated da Alemanha.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.