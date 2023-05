Kron Gracie volta ao UFC após três anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 1302 dias, a família idealizadora do UFC volta a ter um representante no octógono. Kron Gracie enfrenta Charles Jourdain pelo peso-pena. O lutador falou sobre o embate em entrevista ao UOL.

O rival no UFC 288: "O Charles é o adversário mais difícil que eles (UFC) me deram, o melhor lutador que me ofereceram. Eu só estou querendo lutar com os melhores possíveis. Essa foi a luta que eles me ofereceram, eu não queria esperar muito tempo para escolher outro".

SOBRENOME DE PESO

A família Gracie faz parte da história do UFC. Rorion foi o responsável por criar o evento em 1993, que teve como primeiro campeão o irmão mais novo e especialista em jiu-jítsu Royce.

Kron Gracie tem cinco vitórias e uma derrota em seu cartel no MMA. No UFC, o brasileiro superou Alex Caceres e vem de derrota para Cub Swanson, ambas as lutas em 2019.

Kron é o único membro da família a vencer no UFC além de Royce. Outros três Gracies já subiram nos octógonos da liga: Rolles (sobrinho de Royce), Renzo (primo de Royce) e Roger (neto de Carlos Gracie, um dos criadores do chamado 'jiu-jítsu dos Gracie).

Carregar o sobrenome Gracie: "Toda fase da minha vida tem alguma coisa diferente. Cada luta a cada dia tem um motivo diferente. Acho que quando eu era mais jovem, a família fazia mais pressão na minha vida. Mas hoje em dia, eu luto mesmo para fazer minha melhor luta. Eu vou sempre ser conectado à minha família, independente do que eu penso, do que eu faço, ganhando ou perdendo eu estou conectado à minha família e não posso fazer nada para tirar isso de mim".

A família perdeu recentemente um nome importante no cenário do jiu-jítsu. Robson Gracie morreu no dia 28 de abril, aos 88 anos.

A lenda do jiu-jítsu recebeu em vida a faixa vermelha, grau mais alto na modalidade. Ele também presidiu a Federação de Jiu-Jítsu do Rio de Janeiro.

Legado de Robson Gracie: "Todo mundo na família, ainda mais naquela geração, faz uma grande parte na vida de todo mundo que é Gracie. Cada um naquela geração realmente foi uma grande influência no mundo. Então eu agradeço a ele por tudo que ele fez, pelos filhos que ele criou. A cada geração, ficam menos e menos pessoas querendo fazer alguma diferença na família. Então estamos aí querendo fazer alguma diferença".

HIATO NA CARREIRA

Kron Gracie não entra no octógono desde 12 de outubro de 2019. Passaram-se 1302 dias, ou 3 anos e mais de 6 meses, desde a última luta do brasileiro. Não houve notícias sobre seu futuro no MMA durante a maior parte do período.

O lutador afirma que não pensou em deixar o esporte. Desde o último embate, Kron Gracie se mudou de estado nos EUA (da Califórnia para Montana) e fez mudanças na sua forma de preparação.

Como foram os anos longe do MMA: "Eu abri uma academia, tive que começar a dar aula para faixa branca de novo. Agora as pessoas na minha vida estão mais prontas para eu fazer uma luta. Tudo em volta de mim está mais pronto para o treinamento. Demorou um tempo para começar num estado novo, num lugar novo, num clima completamente diferente da Califórnia".

Volta como um lutador melhor? "Acho que a gente vai ver isso tudo no fim de semana. A luta vai falar mais do que eu posso falar".