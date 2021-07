Ketleyn e Bruninho levarão bandeira do Brasil na abertura dos Jogos de Tóquio

Ketleyn Quadros, 33, volta a participar de uma edição olímpica após ter ficado fora dos Jogos de Londres e do Rio. Em 2008, ela não era considerada favorita à medalha, mas surpreendeu e tornou-se a primeira brasileira a subir ao pódio em provas individuais. Em Tóquio, ela competirá na categoria até 63 kg, no dia 27 de julho.

