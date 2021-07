Ketleyn cita 'lembranças maravilhosas' de Tóquio e não descarta ir a Paris-2024 aos 36 anos

Uma vitória no combate seguinte a colocaria na semifinal, mas Ketleyn perdeu para a canadense Catherine Beauchemin-Pinard, o que a levou à repescagem e a chance de chegar ao bronze. Mas a queda diante da holandesa acabou com seu sonho.

Ela sequer precisou pisar no tatame na primeira rodada porque sua adversária, a hondurenha Cergia David não conseguiu ficar dentro do peso na categoria. A brasileira venceu por WO. Na segunda luta, derrotou por ippon Gankhaich Bold, da Mongólia.

Ketleyn foi escolhida para ser a porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura no Japão (ao lado do levantador Bruninho, do vôlei) e chegou a mostrar ser possível conquistar uma medalha no Nippon Budokan.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.