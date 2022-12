Kely Nascimento posta foto abraçada a Pelé no hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kely Nascimento publicou no Instagram, na noite de sexta-feira (23), uma foto abraçada ao pai, Pelé (82), no Hospital Albert Einstein, onde o Rei do Futebol está internado desde 29 de novembro.

Na legenda, Kely escreveu: "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos".

A família acompanha Pelé no hospital, onde foi internado para tratar um câncer no cólon. Na última quarta-feira (21), segundo boletim médico divulgado à imprensa, houve piora no quadro clínico.

O Rei não responde mais à quimioterapia e está sob cuidados paliativos, com medidas de conforto para aliviar as dores e a falta de ar.

Kely, de 55 anos, que vive nos Estados Unidos, chegou ao Brasil dia 12 de dezembro para acompanhar o pai. Nesta semana, a filha de Pelé informou, em suas redes sociais, que o pai terá a companhia da família no Natal. Na postagem, estava com a irmã, Flávia.

O filho, Edinho, técnico do Londrina e herdeiro do ex-craque, também se manifestou. Em uma entrevista coletiva na quinta-feira (22), lamentou o fato de não estar acompanhando o pai no hospital.

"Eu gostaria de alguma maneira estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também. Eu não sou médico, não ia poder ajudar muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir aqui, na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Estou em paz com isso. Mas, sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para um canto refletir, orar. É uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente".