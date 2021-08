Kelvin Hoefler, medalha de prata em Tóquio, vai à final da 1ª etapa da SLS

A surpresa das preliminares ficou por conta do brasileiro Felipe Mota, de apenas 14 anos, que conseguiu a vaga na final com pontuação de 21.5. Nas preliminares, os 29 competidores foram divididos em cinco baterias. Cada skatista tinha direito a uma volta de 45 segundos e mais quatro manobras.

Principal nome do Brasil na disputa, Kelvin Hoefler começou a apresentação com duas quedas em sua volta e nota de apenas 2.5. O paulista do Guarujá conseguiu se recuperar nas duas manobras seguintes (7.4 e 8.5), mas após nova queda foi pressionado para a última tentativa. Ele conseguiu marcar 8.6 e fechou com 24.5 no somatório das três melhores notas.

