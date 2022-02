Kelly Slater vence etapa de Pipeline, a primeira da WSL no ano

Durante o imbróglio de Novak Djokovic na Austrália, quando o tenista foi retido pela polícia de fronteira e posteriormente deportado pelo governo australiano, Slater criticou as autoridades australianas e usou palavras como "lavagem cerebral" e "ódio" para se referir à necessidade de saber o status vacinal do atleta.

Embora seja uma lenda do esporte, o americano é um dos atletas mundiais que externou dúvidas sobre as vacinas contra a Covid-19 e sua obrigatoriedade durante a pandemia.

O veterano venceu o surfista local Seth Moniz, 24, na final, com notas 9 e 9,77 nas duas ondas, para um total de 18,77. Moniz terminou a decisão com um total de 12,53.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista americano Kelly Slater, 49, venceu a etapa de Pipeline, a primeira do Mundial de surfe, neste sábado (5) no Havaí.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.