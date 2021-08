Kawan Pereira vai às semifinais da plataforma de 10m nos saltos ornamentais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois estreantes em Jogos Olímpicos, o Brasil terá um representante na semifinal dos saltos ornamentais na plataforma de 10 metros nas Olimpíadas de Tóquio.

Kawan Pereira ficou na 17ª posição e se classificou para as semifinais com 371.65 pontos. Já Isaac Souza não conseguiu avançar, ficando apenas na 20ª colocação com 339.30. Apenas os dezoito primeiros passam de fase, e a disputa pelas 12 vagas na final acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 22h (de Brasília).

No primeiro salto, Kawan fez sua melhor apresentação e tirou 72.00. Nos dois saltos posteriores, ele repetiu a mesma nota: 54.45. Em sua quarta tentativa, conseguiu superar as duas anteriores, com 57.35. Nos dois últimos saltos, as notas 64.60 e 68.80 foram suficientes para a vaga na semifinal.

Isaac, por sua vez, conseguiu 67.20 em sua primeira tentativa. Nas duas rodadas seguintes, tirou respectivamente 44.55 e 48.60. Em seu quarto salto, sua nota subiu pouco, indo a 49.40. Com 68.45 no quinto salto, ele foi para a última rodada com chances de classificação. Mas os 61.20 obtidos em sua última apresentação não foram o bastante.

Assim, Isaac fica como segundo reserva das semifinais. Se dois atletas desistirem, ele terá a chance de competir.

O melhor do dia foi o chinês Yang Jian, que conseguiu um salto quase perfeito para fechar sua participação com 546.90 pontos, liderando com sobra a fase eliminatória. O segundo foi seu compatriota Cao Yuan, com 529.30.