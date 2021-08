Kawan Pereira fica em 10ª na final da plataforma 10m dos saltos ornamentais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Kawan Pereira ficou em 10º lugar nos saltos ornamentais na plataforma de 10 metros nas Olimpíadas de Tóquio. O atleta de apenas 19 anos disputou a final com outros 11 competidores, neste sábado (7), e terminou com 393.85 pontos. No pódio, a dobradinha foi chinesa, com Yuan Cao levando o ouro (582.35 pts) e Jian Yang faturando a prata (580.40 pts). O bronze ficou com o britânico Thomas Daley, que fez 548.25 pontos.

Kawan foi para a decisão depois de fazer 400.40 pontos na semifinal. O desempenho rendeu o 12ª lugar, ou seja, ficando com a última vaga para a final dentre os 18 competidores. Por isso, o piauiense abriu as séries de saltos na disputa pela medalha.

Depois de executar os seis saltos, Kawan terminou com 393.85 pontos, ficando distante dos primeiros colocados, mas surpreendendo positivamente, já que essa foi a primeira final com brasileiro em saltos ornamentais na plataforma. Kawan encerrou a primeira rodada em 11º lugar, subindo para 9º nas duas rodadas seguintes. Na segunda metade da decisão, ele caiu para a 10º colocação e se manteve nela até o final.

A disputa nos saltos ornamentais não foi a única que envolveu brasileiro brigando por medalha em Tóquio. Mais cedo, Isaquias Queiroz, na Canoa C1 de 1000m, e Hebert Sousa, no peso leve do Boxe, faturaram o ouro. No vôlei masculino, o Brasil perdeu para a Argentina e ficou de fora do pódio.