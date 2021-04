Kannemann volta, e Thiago Santos participa de treinamento do Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Grêmio voltaram a treinar após a derrota por 2 a 1 para o Independiente del Valle, pela Libertadores. A novidade na atividade nesta manhã, no CT Presidente Luiz Carvalho, foi o zagueiro Kannemann, que pode retornar ao time após lesão. Thiago Santos também apareceu no campo.

O volante chegou a Porto Alegre na última semana e foi integrado ao grupo do técnico Renato Gaúcho — que não está comandando as atividades pois testou positivo para covid-19. Alexandre Mendes é o substituto.

Kannemann, por sua vez, se recupera de lesão e tem sido baixa constante na escalação gremista. O argentino participou normalmente do treino e já é postulante à vaga aberta com a expulsão de Ruan no compromisso fora de casa.

O Grêmio precisa vencer por dois ou mais de diferença para avançar ao grupo A da Libertadores, ao lado de Palmeiras, Universitario-PER e Defensa y Justicia. Se ganhar por margem mínima, avança se não sofrer gols (1 a 0). Vitória por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis e qualquer outro placar coloca a equipe equatoriana adiante.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena.