Kane desencanta na Copa e elogia jovens jogadores ingleses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de passar a primeira fase em branco, Harry Kane finalmente marcou seu primeiro gol pela seleção inglesa na Copa neste domingo (4), contra Senegal, pelas oitavas de final. "A conexão foi perfeita", celebrou depois do jogo, elogiando o passe do meia Phil Foden.

Sem Sterling, que não esteve com a equipa para resolver "problemas familiares", de acordo com a FA, Gareth Southgate escalou os jovens Foden, Saka e Bellingham, responsáveis pela criação de boa parte das jogadas. "Eles [os jovens] têm grande participação nos gols. Temos uma boa mistura no time entre juventude e experiência", elogiou o camisa 9.

Apesar do resultado tranquilo, 3 a 0, Kane exaltou os rivais. "Foi muito difícil, jogos nas oitavas de final nunca são fáceis. Nós nos esforçamos muito e jogamos contra um adversário muito preparado. Mas estamos nos sentindo muito bem, e avançando para as quartas. É um ótimo dia."

Com a vitória, os ingleses agora enfrentam a França, que mais cedo bateu a Polônia por 3 a 1. "Teremos um jogo muito difícil pela frente e vamos ter que nos recuperar e nos preparar bem", completou o atacante do Tottenham.

Harry Kane foi o artilheiro da Copa de 2018, na Rússia, com 6 gols. No Qatar, ele fez seu primeiro gol contra 5 de Mbappé, o principal goleador do Mundial.