Kane comanda bombardeio contra Ucrânia e leva Inglaterra à semi da Eurocopa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Kane, capitão e destaque da seleção da Inglaterra, chegou a receber críticas após passar em branco nos três primeiros jogos da fase de grupos da Eurocopa. Nos confrontos eliminatórios, porém, o atacante de 27 anos tem sido decisivo e mostra que ainda é peça-chave na equipe inglesa que tenta o título inédito.

Neste sábado (3), Kane marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia, em Roma, pelas quartas de final da competição. Antes, nas oitavas, ele já havia desencantado contra a Alemanha ao balançar a rede na vitória por 2 a 0 sobre a equipe de Joachim Löw.

Com o resultado, a Inglaterra avançou à semifinal da competição pela primeira vez desde 1996. Na próxima fase, enfrenta na quarta-feira (7) a Dinamarca, que mais cedo venceu a República Checa por 2 a 1 em Baku, no Azerbaijão.

Estrela do Tottenham e artilheiro do último campeonato inglês com 23 gols marcados, Harry Kane parece ter tirado um grande peso das costas ao marcar gols importantes. Contra a Ucrânia, ele teve boa movimentação no setor ofensivo, mostrou confiança e arriscou chutes de longe que deram trabalho ao goleiro adversário.

Com os dois gols deste sábado, o atacante chegou a 37 com a camisa da seleção inglesa e é a grande esperança do time que tenta chegar à decisão da Eurocopa pela primeira vez na história. Ele acabou substituído no segundo tempo sob muitos aplausos da torcida nas arquibancadas.

O zagueiro Harry Maguire, atleta do Manchester United, e o volante Jordan Henderson, do Liverpool, fizeram os outros gols da Inglaterra na partida.

Além do poder ofensivo demonstrado na atuação contra os ucranianos, o time do técnico Gareth Southgate vem se destacando também pela solidez defensiva. Após cinco jogos, a Inglaterra ainda não foi vazada na competição.

Diante da Ucrânia, o English Team conseguiu impor o seu estilo de jogo e controlou praticamente toda a partida. O adversário deste sábado era a grande surpresa desta Eurocopa, mas pouco ameaçou o goleiro Pickford.

Foi o primeiro jogo da Inglaterra nesta edição da Eurocopa longe de Londres. Agora, a equipe volta para casa, onde enfrentará a Dinamarca em Wembley.

Confira as semifinais da Eurocopa

Terça (6)

16h - Itália x Espanha

Quarta (7)

16h - Inglaterra x Dinamarca