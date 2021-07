Kahena e Martine ganham 7ª regata no 49er FX; Scheidt é 6º na Laser

Scheidt, por sua vez, chegou apenas na 24ª colocação em sua 9ª regata, com o tempo de 49min00. Na sua décima regata, o brasileiro chegou na 16ª posição, com tempo de 52:54.

Na sétima regata da 49er FX, Kahena e Martine levaram a melhor, chegando na primeira posição, com tempo de 32min58. Na oitava regata, a dupla brasileira chegou em sexto lugar, fazendo 33:49. Na última regata do dia, chegaram em 11º, fazendo o tempo de 35min23.

