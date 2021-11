Juventude visita a Chapecoense e tenta embalar contra a degola

Do outro lado, estará um time que já está batido no Brasileirão. A Chapecoense é a lanterna, com 15 pontos, e já está rebaixada para a Série B. No entanto, vem de dois empates -contra Flamengo e Cuiabá. Antes disso, foi derrotada pelo Corinthians por 1 a 0, mas o gol da vitória dos paulistas foi marcado apenas nos acréscimos.

O embalo do Juvenude é possível graças ao bom resultado conquistado na rodada passada. Depois de ficar sem vencer por seis rodadas, o time de Caxias do Sul venceu o duelo estadual contra o Internacional por 2 a 1.

