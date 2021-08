Juventude vira sobre Braga e alcança 1ª vitória fora de casa no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude enfim venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho bateu o Red Bull Bragantino de virada no Nabi Abi Chedid por 2 a 1, neste sábado (14), em partida válida pela 16ª rodada.

O time de Bragança Paulista, que entrou em campo com um time quase reserva por conta da Copa Sul-Americana, abriu o placar no primeiro tempo com Helinho. O Juventude porém cresceu demais na etapa seguinte e alcançou o empate com dois gols de Wagner.

O resultado é ótimo para o time gaúcho, que agora ocupa a 10ª colocação com 19 pontos. Na próxima rodada, eles recebem o Fortaleza no Alfredo Jaconi.

O Red Bull mantém a quarta colocação, mas o foco do time está na partida de volta contra o Rosário Central na terça-feira (17). Na ida, na Argentina, eles venceram o confronto por 4 a 3.

Esta foi a primeira vitória do Juventude longe do Alfredo Jaconi nesse retorno à elite do Brasileirão. O time vinha de um retrospecto de três empates e três derrotas fora de casa.

VAR

Nos acréscimos do segundo tempo, os jogadores do Red Bull reclamaram de um pênalti após o goleiro Marcelo Carné atingir Haydar, que recebeu atendimento no gramado. Sem consultar o VAR, Denis da Silva Ribeiro Serafim optou por não dar a penalidade. Na transmissão do canal Premiere, o comentarista Paulo Cesar de Oliveira afirmou que houve falta no lance.

Red Bull Bragantino: Júlio César; Weverton (Rafael Luiz), Léo Realpe (Fabrício Bruno), Haydar e Weverson; Jadsom Silva, Eric Ramires e Predinho (Hurtado); Leandrinho (Gabriel Novaes), Alerrandro (Bruninho) e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

Juventude: Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus (Guilherme Castilho), Dawhan (Marcos Vinicios) e Wescley (Wagner); Capixaba (Chico), Paulinho Boia (Ricardinho) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 JUVENTUDE

Competição: Campeonato Brasileiro 2021 - 16ª rodada

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP

Data: 14 de agosto de 2021, sábado Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (ambos do AL)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Jadsom Silva, Hurtado, Leandrinho e Helinho (Red Bull Bragantino); Rafael Forster, Guilherme Castilho, Wagner e Chico (Juventude)

Gols: Helinho (Red Bull Bragantino) aos 8 minutos do primeiro tempo; e Wagner (Juventude) aos 28 minutos e aos 32 do segundo tempo