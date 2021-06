Juventude vence Flamengo por 1 a 0 com 'ajuda' do campo encharcado

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude continuou como pedra do sapato flamenguista na Serra Gaúcha. Em seus domínios, na manhã deste domingo (27) a equipe do Sul ganhou por 1 a 0 do Flamengo com gol de Matheus Peixoto. O jogo foi marcado pelo gramado encharcado, devido às chuvas que acontecem em Caxias desde sexta-feira.

A situação do gramado complicou demais a proposta de jogo dos times. O Flamengo não conseguiu impor o jogo de velocidade e troca de passes, já que a bola não rolava no campo molhado. O Juventude conseguiu se fechar bem, marcou o gol no erro do Fla na saída de jogo e resistiu à pressão imposta pelos cariocas ao longo da partida.

A vitória coloca o Juventude, provisoriamente, na décima colocação do Brasileiro, com nove pontos conquistados. A derrota estaciona o Flamengo na oitava posição, com os mesmos nove pontos da equipe gaúcha.

O próximo compromisso do rubro-negro será na quinta (1) diante do Cuiabá na Arena Pantanal às 20h. Já os gaúchos entram em campo contra o Grêmio em casa às 21h30 da próxima quarta (30). Ambas partidas fazem parte da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo começou e o destaque foi o gramado. A cidade de Caxias do Sul sofreu com chuvas de sexta até domingo e a drenagem do gramado não lidou bem com o volume de água que caiu durante os três dias. Bem pesado, o gramado não ajudava as equipes no domínio e toque de bola. O resultado foi um jogo com bastante bolas pelo alto e um começo bem travado.

O técnico Rogério Ceni já havia pedido para que os jogadores evitassem tocar a bola pelo lado direito do campo, o mais prejudicado pela chuva. Matheuzinho, em saída de bola, tentou rolar a bola para Gustavo Henrique e a bola perdeu velocidade na água, ainda na entrada da área. Esperto, Matheus Peixoto emendou um bonito chute e abriu o placar da partida.

O rendimento do Flamengo não agradava o Rogério Ceni. Ainda aos 35 do primeiro tempo, o técnico colocou Rodrigo Muniz no lugar de Michael. A intenção era aproveitar de melhor maneira a bola aérea, já que o jogo rápido pelas laterais era impedido pela situação do gramado. A alteração não causou efeito imediato e o primeiro tempo acabou com vitória parcial do Ju.

O Flamengo entrou determinado em buscar o resultado e nos quatro minutos da etapa final foi mais perigoso que em todos os quarenta e cinco do primeiro tempo. Bruno Henrique foi a linha de fundo e cruzou para trás e Castilho, do Juventude, desviou e a bola tocou na trave antes de se perder pela linha de fundo. Na sequência Filipe Luís e Rodrigo Muniz também perderam boas chances.

A blitz inicial não deu resultado, mas o Flamengo continuou assustando o Juventude. Bruno Henrique e Pedro, duas vezes, chegaram perto de marcar o gol flamenguista. O Fla melhorou no segundo tempo e parecia mais próximo ao empate que o Juventude do segundo gol, mas não conseguiu marcar. No fim, com o juiz dando oito minutos de acréscimo, a pressão intensificou, mas sem sucesso.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Vitor Mendes, Matheus Peixoto (JUV); Matheuzinho (FLA)

Gol: Matheus Peixoto, aos 25min do 1º tempo

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster, William Matheus; Elton, Matheus Jesus, Castilho e Wescley (Chico); Paulinho Bóia (Marcos Vinicios) e Matheus Peixoto (Fernando Pacheco). T.: Marquinhos Santos

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho (Rodinei), William Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís (Renê); Diego (Thiago Maia), João Gomes (Hugo Moura), Vitinho e Michael (Rodrigo Muniz); Pedro e Bruno Henrique. T.: Rogério Ceni