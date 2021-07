Juventude faz 2 a 0 sobre o Grêmio, que segue sem vencer no Brasileiro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude venceu sua segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (30), em Caxias do Sul, o time alviverde fez 2 a 0 no Grêmio em jogo sob temperatura perto do zero.

Paulinho Bóia e Matheus Peixoto marcaram os gols do Juventude. O Grêmio não chegou nem perto de balançar as redes. O placar ampliou a crise dos gremistas, na lanterna e ainda sem vencer na competição.

A partida no Alfredo Jaconi foi de estratégia do time da casa. O Juventude conseguiu controlar o duelo, mesmo sem a bola, e foi letal no ataque. Gabriel Chapecó, goleiro gremista, ainda fez ao menos duas defesas para evitar placar maior.

Com o resultado, o Juventude chegou a 12 pontos no Brasileiro. O Grêmio continua com dois. A equipe tricolor acumula quatro derrotas e dois empates —os duelos com Flamengo e Cuiabá foram adiados e ainda não têm data para ocorrer.

Na próxima rodada, o Grêmio receberá o Atlético-GO. O Juventude pegará a estrada para jogar contra o Ceará. As duas partidas serão no domingo (4).

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton (Cleberson), Matheus Jesus (Sorriso), Castilho, Wescley (Fernando Pacheco) e Paulinho Bóia (Chico); Matheus Peixoto. T.: Marquinhos Santos

GRÊMIO

Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Paulo Miranda, Diogo Barbosa (Léo Pereira); Darlan (Jean Pyerre), Matheus Henrique (Luiz Fernando), Victor Bobsin, Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza (Ricardinho). T.: Tiago Nunes

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Auxiliares: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Evandro Melo de Lima (SP)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Elton e Chico (JUV); Tiago Nunes (técnico, GRE)

Gols: Paulinho Bóia (JUV), aos 27'/1ºT; Matheus Peixoto (JUV), aos 371/2ºT