Juventude e América-MG empatam em 1 a 1 em jogo pegado e cheio de cartões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juventude e América-MG empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (9), em partida disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O América começou o jogo melhor e com mais intensidade nos ataques. Logo aos 10 minutos, Marlon fez uma boa jogada pela esquerda, entrou na grande área e cruzou para Juninho, que cabeceou para o fundo da rede.

Ainda no primeiro tempo, o Juventude emendou três boas oportunidades: Ricardo Bueno desperdiçou a primeira, Cavichioli evitou o empate na segunda, e, Dawhan, enfim, aos 42 minutos, igualou o placar em cabeceio após cobrança de escanteio.

O confronto ainda ficou marcado pelo excesso de faltas e de cartões. O árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus amarelou nove jogadores.

Com o resultado, o Juventude chegou aos 28 pontos e seguiu na 15ª posição. Já o América tem agora 31 pontos e é o décimo. Na próxima quarta-feira (13), o time gaúcho enfrentará o Flamengo no Maracanã, enquanto o América terá duelo com o Internacional no Beira-Rio.

JUVENTUDE

Douglas, Michel Macedo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster, William Matheus, Dawhan, Jadson (Wescley), Guilherme Castilho, Marcos

Vinicios (Bruninho), Paulinho Bóia (Capixaba) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli, Diego Ferreira (Anderson Jesus), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon, Lucas Kal, Juninho, Alê (Juninho Valoura), Ademir (Marcelo Toscano), Felipe Azevedo (Rodolfo) e Ribamar (Fabrício). Técnico: Vágner Mancini.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão amarelo: Jadson, Paulinho Bóia, Dawhan, William Matheus, Rafael Forster e Marcos Vinicius (JUV); Ademir, Ricardo Silva e Alê (AME)

Gols: Juninho (AME), aos 10', e Dawhan (JUV), aos 42'/1ºT