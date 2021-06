Juventude desencanta na Série A com vitória sobre o Sport

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude conquistou sua primeira vitória na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro ao bater o Sport na noite deste domingo (20), por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Em um jogo de poucas chances e com o gramado coberto de neblina, o time gaúcho fez valer a "Lei do Ex" com Matheus Peixoto, que aproveitou uma sobra de bola na grande área para balançar a rede e definir o placar já no fim do segundo tempo.

Com o resultado, o Juventude saiu da zona do rebaixamento e está na 14ª posição do Brasileiro, agora com cinco pontos. Com um ponto a menos, o Sport chegou à terceira derrota em cinco jogos e é o 15º.

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Guilherme Castilho (Marcos Vinicios) e Wescley (Didi); Paulinho Bóia (Matheus Jesus), Matheus Peixoto (Fernando Pacheco) e Chico (Capixaba). T.: Marquinhos Santos

SPORT

Maílson; Hayner (Patric), Rafael Tyere, Iago Maidana (Tréllez), Sabino e Sander; Marquinhos (Everaldo), Marcão Silva, Thiago Lopes (Ricardinho) e Paulinho Moccelin (Maxwell); André. T.: Umberto Louzer

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira da Cruz (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (RS)

Cartões amarelos: Rafael Forster, Vitor Mendes, Guilherme Castilho e Marcos Vinicios (JUV)

Gol: Matheus Peixoto (JUV), aos 38'/2ºT