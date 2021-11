Juventude bate o Inter e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no estádio Alfredo Jaconi, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado, construído com gols de Dawhan e Paulo Victor, este último contra, deu ao time de Caxias do Sul fôlego para seguir lutando contra o rebaixamento. Cadorini fez o gol do Inter.

A vitória fez a equipe da serra pular para o 17º lugar, agora com 33 pontos. A distância para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Bahia, é de três pontos. Os baianos ainda jogam na rodada, nesta quinta (11), contra o Flamengo.

Já o Internacional estacionou nos 44 pontos e está em sétimo na classificação.

O próximo compromisso do Juventude será contra a Chapecoense, já rebaixada, no domingo (14), fora de casa. Já o Inter se prepara para encarar o Athletico-PR, no sábado (13), no Beira-Rio.

JUVENTUDE

Douglas; Michel Macedo, Quintero, Forster e William Matheus; Jadson, Dawhan (Paulo Henrique), Guilherme Castilho (Ricardinho), Wagner (Wescley) e Sorriso; Ricardo Bueno (Capixaba). T.: Jair Ventura

INTERNACIONAL

Lomba, Mercado (Boschilia), Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Dourado, Lindoso (Johnny), Edenilson (Cadorini), Mauricio (Gustavo Maia) e Palacios (Heitor); Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Auxiliares: Rodrigo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: William Matheus e Quintero (JUV); Mercado, Edenilson, Dourado e Yuri Alberto (INT)

Gols: Dawhan (JUV), aos 19', Paulo Victor (contra, JUV), aos 39', e Cadorini (INT), aos 42'/2ºT