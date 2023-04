Justiça nega recurso e mantém Lukaku suspenso por reagir a ofensas racistas

O árbitro Davide Massa deu cartão amarelo para Lukaku, o segundo dele no jogo. Danilo, lateral da Juventus, chegou a afirmar que a expulsão foi justa, mas declarou no dia seguinte que não sabia sobre os insultos racistas.

Lukaku marcou o gol de empate no primeiro jogo da semifinal entre Juventus e Inter. O gol do belga foi de pênalti, aos 50 minutos da etapa final.

O jogo de volta acontecerá em 26 de abril. Com o placar de 1 a 1 no Allianz Stadium, quem vencer em San Siro enfrenta Fiorentina ou Cremonese na decisão.

