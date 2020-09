Justiça nega pedido da CBF e mantém suspenso duelo Flamengo x Palmeiras

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT/RJ) decidiu manter a suspensão da partida entre Flamengo e Palmeiras que estava marcada para ocorrer nesse domingo (27). A CBF entrou com um pedido junto ao órgão pedindo a revisão da decisão, mas o TRT deu parecer negativo para a instituição.

A CBF defende que a partida tem condições de ser realizada e alega que o risco de contágio por coronavírus é pequeno, uma vez que todas as medidas preventivas estão sendo adotadas durante os jogos. O órgão ainda classificou o surto da covid-19 entre os jogadores como “um fato isolado” e que o Campeonato Brasileiro assim como os demais clubes não podem ser penalizados por isso.

Um documento com uma série de argumentos foi apresentado pela CBF à desembargadora Maria Helena Motta, responsável pela decisão, mas não foram suficientes para anular a ordem.

Maria Helena detalhou na decisão que todos os membros, de jogadores à empregados dos clubes, podem ser acometidos com doença e lembrou que o vírus é perigoso e “imprevisível”:

“Ademais, não há garantias sequer de que os atletas escalados para a disputa não sejam portadores do vírus, pois os testes que acusam negativo, não são 100% (falso negativo) precisos e necessitam de cerca de 5 dias para confirmação. Sem falar nos assintomáticos. Essa situação é reconhecida não só por especialistas do Brasil, com também pela Organização Mundial da Saúde, já que se está diante de um vírus imprevisível que, embora apresente alguns sintomas comuns, atua e agride o organismo humano de diferentes formas, em muitos casos contrariando totalmente os protocolos até agora recomendados”, aponta no documento.

A CBF ainda pode recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na última sexta-feira (25), o assessor de comunicação do Flamengo foi demitido por ter permitido e publicado uma foto dos jogadores sem máscaras e aglomerados durante um voo ao exterior.

O clube tem quase 20 pessoas infectadas entre jogadores e comissão técnica, a maioria estava assintomática.