Justiça encontra endereço e ministra ordena citação de Robinho

Robinho sempre negou o crime e sua defesa aponta falhas no processo que não teriam sido levadas em conta no julgamento.

A citação é a primeira fase do processo de homologação da sentença. O objetivo da Justiça italiana é que Robinho cumpra a pena no Brasil, já que seu pedido de extradição foi negado, assim como a apreensão do seu passaporte.

O pedido do STJ é que o atacante seja citado no endereço que sua defesa forneceu e onde teoricamente se encontra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou que Robinho seja "imediatamente" citado no processo de homologação da sentença da Justiça italiana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.