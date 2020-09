Justiça bloqueia contas bancárias e penhora automóveis do Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A juíza Adriana Cardoso dos Reis, da 37ª Vara Cível de São Paulo, determinou o bloqueio de R$ 441 mil das contas bancárias do Corinthians e penhorou dois veículos, um micro-ônibus Ducato e um Fiat Mobi. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (25). O clube pode apresentar embargos à execução.

No processo, que tramita desde abril 2017, a empresa B2F Marketing Esportivo cobra do clube alvinegro um percentual sobre os direitos econômicos pela venda de Matheus Pereira, 22, ao Empoli, da Itália, em 2016. Atualmente, ele está na equipe B do Barcelona.

A B2F alegou na Justiça que tem o direito de embolsar 15% referente a transferência do atleta para o time italiano, vendido por 2,4 milhões de euros (R$ 8,6 milhões), realizada em julho de 2016. Pelo negócio, o Corinthians receberia 1 milhão de euros (R$ 3,6 milhões) no ato e duas parcelas de 700 mil euros (R$ 2,5 milhões) cada, com vencimentos em abril e dezembro de 2017.

Em abril de 2017, a B2F recorreu ao judiciário para cobrar 150 mil euros (R$ 540 mil, valores da época), o equivalente a 15% da primeira parcela de 1 milhão de euros (R$ 3,6 milhões).

Em sua defesa, o Corinthians contestou a cobrança e disse que teve que arcar com taxas e impostos decorrentes da operação financeira. O departamento jurídico listou deduções de 0,38% sobre o valor do negócio refente ao Imposto sobre Operações Financeira (IOF) e 5% repassados ao sistema de mecanismo de solidariedade da Fifa.

Em setembro de 2018, houve uma audiência na tentativa de conciliação, e o Corinthians se comprometeu em pagar R$ 1,160 milhão (parcelados em dez meses, a partir de janeiro do ano passado) e também 15% referente a 400 mil euros, que ainda seriam pagos pelo time italiano.

Os advogados da B2F informaram à juíza Adriana, em março deste ano, que o Empoli havia quitado os valores da transação em outubro do ano passado, mas o Corinthians ainda não havia repassado R$ 266 mil (15% do restante dos 400 mil euros) e também está devendo R$ 67 mil referentes a última das dez parcelas. O montante em aberto, com juros, era de R$ 390 mil.

A magistrada intimou o Corinthians a depositar o valor de R$ 390 mil em 15 dias, sob pena de acréscimo de multas de 10% e juros. O clube não realizou o pagamento e também não contestou a decisão da juíza.

O débito, então, passou para R$ 474 mil, em maio. Adriana determinou a penhora através das contas do clube em julho, mas foram bloqueados apenas R$ 8,8 mil de três contas corintianas. Em outras sete não havia saldo positivo.

Os advogados da B2F, na tentativa de receber os R$ 441.328,32 restantes, pleitearam então a penhora dos veículos do clube e o protesto extrajudicial da dívida, além de nova tentativa de bloquear os ativos financeiro do time. O pedido foi aceito na quinta-feira (24).

Procurado pela reportagem, o Corinthians não se manifestou até a publicação deste texto.

O meia Matheus Pereira, aposta do Corinthians desde os 10 anos, ainda não conseguiu se firmar na Europa. Ele chegou a ser contrato pela Juventus, estreou na temporada de 2016/2017, mas acabou emprestado ao modesto Dijon (FRA). Recentemente foi para o time B da Juventus e, no mês passado, transferiu-se para o Barcelona B.

No Corinthians, ele ficou marcado por tentar uma cavadinha e desperdiçar o pênalti na decisão da Copa São Paulo de 2016 contra o Flamengo, que ficou com o título.