Juíza determina prisão preventiva e sem direito a fiança para Daniel Alves

Na ocasião, Alves havia estendido seu período de férias após a Copa do Mundo disputada no Qatar com a seleção brasileira, derrotada nas quartas de final.

"Gostaria de desmentir tudo, em primeiro lugar. Eu estive nesse local, com outras pessoas, estava me divertindo. Todo o mundo sabe que eu gosto de dançar. Mas sem invadir o espaço dos outros. Sempre respeitando o entorno. Não sei quem é essa senhorita, não a conheço", afirmou ele.

De acordo com a equipe do jogador, ele se apresentou voluntariamente na delegacia pela manhã. Alves tinha passagem marcada de volta para o México, onde joga atualmente, e esperava viajar ainda nesta sexta.

Minutos depois de ter chegado na delegacia, o astro do futebol foi levado à Cidade da Justiça em um carro de patrulha com vidros escuros, o que impediu cinegrafistas e fotógrafos à porta de registrarem alguma imagem. Segundo a imprensa espanhola, detidos costumam ser transferidos de camburão, o que não foi o caso.

O jogador foi preso às 10h desta sexta, ao comparecer à delegacia de Las Corts, onde funciona uma unidade contra crimes sexuais. Ele havia sido intimado para responder à suposta agressão, a qual ele negou em entrevista no início do mês.

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Uma juíza de Barcelona determinou no fim da tarde espanhola desta sexta-feira (20) a prisão preventiva e sem possibilidade de fiança do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, 39. Ele é acusado de agressão sexual, o que nega.

