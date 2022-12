Juiz Wilton Pereira Sampaio é chamado por ingleses de cego que perdeu o cão-guia

SÃO PAULO/SP - Habituado às críticas por suas atuações no Campeonato Brasileiro, o goiano Wilton Pereira Sampaio, 40, ganhou status internacional e virou alvo da fúria de ingleses. As decisões do juiz foram bastante questionadas na queda da Inglaterra, eliminada da Copa do Mundo em derrota por 2 a 1 para a França.

Inconformados com algumas marcações, ou não marcações, torcedores invadiram a página do árbitro na Wikipédia, na versão em inglês, e fizeram algumas alterações.

Nascido em Teresina de Goiás, o juiz teve sua nacionalidade levemente deslocada. "Wilton Pereira Sampaio é um árbitro francês e cego, que perdeu seu cão-guia. Por favor devolver o cão se achado, o cão tem uma partida para apitar", escreveram.

Mais tarde, o trecho foi retirado da enciclopédia online. No entanto, outro parágrafo surgiu na noite de sábado (10), novamente, só na versão em inglês.

"Sampaio foi criticado por seu desempenho nas quartas de final da Copa do Mundo, entre Inglaterra e França, por alguns jogadores e especialistas da Inglaterra. A BBC Sport relatou que essa crítica foi justificada devido à sua 'exibição errática', enquanto o The Guardian comentou que às vezes 'parecia que ele estava tentando adivinhar' [as marcações]."

Entre as broncas dos ingleses está o lance do primeiro gol francês, de Tchouaméni. Na origem da jogada, o zagueiro Upamecano deu início ao contra-ataque tirando a bola de Saka --com falta, na visão dos ingleses.

Upamecano não tocou a bola, apenas as pernas do jogador do Arsenal, que se desequilibra. Na sequência, depois de a bola ter passado nos pés de vários franceses, Tchouaméni acertou o chute de fora da área que abriu o placar. Como a jogada demorou um pouco para se desenvolver, o VAR (árbitro de vídeo) não entrou em ação.

Depois, Harry Kane foi derrubado na entrada da área, em lance de difícil conclusão se dentro ou fora da área penal. Sampaio não marcou nada, nem falta. O VAR checou o lance e não chamou o juiz, provavelmente por não ter uma imagem clara de que o lance aconteceu dentro da área.

Outro lance que despertou a fúria da torcida foi um dos pênaltis marcados para a Inglaterra no segundo tempo, só com o auxílio do vídeo. Mesmo próximo da jogada, Sampaio fez o gesto de que Mount tinha forçado a queda após o tranco de Theo Hernández em suas costas. Pouco depois, o VAR chamou o brasileiro ao monitor, e o pênalti foi marcado.

O zagueiro Harry Maguire foi um dos que reclamaram da atuação da equipe de arbitragem. "Não consigo explicar quão ruim foi o desempenho", comentou. "Ele nunca nos deu nada."

Este foi o quarto jogo de Sampaio na Copa. Os outros foram Holanda 2 x 0 Senegal, Polônia 2 x 0 Arábia Saudita e, nas oitavas de final, Holanda 3 x 1 Estados Unidos. Antes da partida deste sábado, o árbitro era um dos cotados para conduzir a final do Mundial no Catar, já que a seleção brasileira ficou fora da semifinal. Depois da partida, porém, as chances de Sampaio devem ter diminuído.