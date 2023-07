Judocas indígenas de São Gabriel da Cachoeira fazem história no JEAs 2023

Manaus/AM - Estudantes indígenas do município São Gabriel da Cachoeira (distante 862.56 km da capital do Amazonas), conseguiram um feito inédito em toda a história do judô nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs): conquistaram 12 medalhas, sendo cinco de ouro, duas de prata e cinco de bronze.

A 44ª edição dos JEAs iniciou dia 12 de julho e encerra neste domingo (23), reuniu mais de 7,6 mil atletas em 20 modalidades esportivas.

Apesar de todas as dificuldades para se fazerem presentes na competição, como viajar mais de 25 horas de lancha, eles conseguiram apoios importantes e toda a equipe medalhou.

É o caso da atleta Rafaela Farias, de 16 anos, que se sagrou campeã na categoria juvenil (- 44 quilos graduado). Ela conta que divide o tempo, entre escola e treino, cuidando dos irmãos mais novos, enquanto a mãe trabalha.

“Sou a mais velha de cinco filhos. Minha mãe precisa trabalhar e deixa meus irmãos sob minha responsabilidade. É um desafio muito grande porque estudo a noite e treino a apenas três anos. Graças a Deus, ao projeto social Amigos do Judô onde comecei, e a minha técnica, Jéssica Muller, tenho conseguido grandes resultados”, reconhece a atleta.

Segundo a técnica Jéssica Muller, Rafaela tem um grande potencial para ser medalhista olímpica. “Rafaela é muito esforçada. Tanto que em pouco tempo, já é tri-campeã amazonense, terceiro lugar na seletiva escolar Gymnasiade Aracaju, capital de Sergipe. Tenho fé de vê-la no topo da seleção brasileira”, acredita a sensei.

Soni Anderson, de 13 anos, também tem conseguido driblar as adversidades da vida e ganhou medalha de ouro na categoria Sub-15.

Ele lembra que sua família passa por muita dificuldade financeira, mas ele faz parte do projeto social Judô Para Todos, da prefeitura municipal, o que tem ajudado bastante. “O projeto tem feito muita diferença na minha vida. Treino há um ano. Participei da Copa Cidade de Manaus e agora do JEAS e já tenho três medalhas de ouro. Dedico minhas medalhas aos meus pais, Jucimar e Alessandra, a toda minha família, ao meu técnico sensei Alexandre Felipe, ao sensei Lucas e a sensei Margareth”, disse Anderson.

De acordo com o coordenador da delegação de São Gabriel da Cachoeira, Heltron Batista, os feitos da equipe vão entrar para a história do município. “Há sete anos eu acompanho os jogos escolares e, pela primeira vez, uma equipe grande teve muito êxito. Contamos com o apoio do prefeito Clóvis Saldanha, da vice-prefeita Eliana Falcão, da primeira-dama do município e do empresário e amigo da equipe, Rildo Lessa. A todos nossa gratidão”, agradeceu Batista.

Força indígena

Os 12 atletas de São Gabriel da Cachoeira viajaram mais de 25 horas de lancha. Eles representaram as 23 etnias do município, sendo que estudantes de cinco delas, se destacaram na competição: Baré, Baniwa, Tukano, Desana, Arapaço.

O município foi campeão no Juvenil Feminino, 3° lugar no Juvenil Masculino e vice-campeão no Infantil Feminino.

“Um resultado expressivo e inédito para uma delegação do interior. Estamos muito agradecidos a Deus. Parabéns aos valorosos atletas. Parabéns a população de São Gabriel, em especial, aos povos originários de nossa terra”, parabeniza o profissional de Educação Física e graduado de judô, Cleomir Fernandes da Silva.

Equipe:

Coordenador - Heltron Batista

Professor técnico - Cleomir Fernandes da Silva

Senseis - Margareth Lima e Jéssica Muller

Atletas e respectivas etnias:

1-KAIK BRENO GARCIA DOS SANTOS (BARÉ)

2-JULIO CÉZAR NASCIMENTO BARRETO (BARÉ)

3-EDYRLAN DOS SANTOS MARCONDES (ARAPAÇO)

4-SONI ANDERSON HENRIQUE MELGUEIRO (BARÉ)

5-RAFAELA FARIAS RAIMUNDO (BANIWA)

6-GABRIELL VICTOR CRUZ VIEIRA (TUKANO)

7-NALDSON RODRIGUES FERREIRA (TUKANO)

8-MARIA ESPERANÇA GOMES FONTES (BANIWA)

9-SEBHATIAN BRUCE TORRES MARCELINO (DESANA)

10- VERIZANGELA DA CRUZ SENA (BARÉ)

11 - CHRISTYAN EDUARDO PINHEIRO ARAÚJO

(BARÉ)

12 – ANA NATÁLIA MAIA BRITO (TUKANO)