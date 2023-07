Jovens estrelas garantem vitória de seleções favoritas no 3º dia da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No terceiro dia da Copa do Mundo feminina de 2023, as seleções favoritas da rodada, que também são esperadas na briga por título, confirmaram sua força e estrearam com vitória graças ao desempenho de atletas jovens e que já se destacam em importantes campeonatos nacionais.

Jogadoras como a americana Sophia Smith, a inglesa Georgia Stanway e a japonesa Jun Endo mostraram em campo o alto potencial do processo de renovação das principais equipes do esporte.

A estrela do terceiro dia de Mundial (noite de sexta, 21, e madrugada de sábado, 22, no Brasil), foi Sophia Smith, de 22 anos, autora de dois gols e uma assistência no triunfo dos Estados Unidos sobre o Vietnã por 3 a 0 na abertura do Grupo E. Sem margem para contestação, a camisa 11 levou o troféu de melhor em campo nesta que foi sua estreia em Copas --a equipe vietnamita também fez sua estreia em Mundiais, considerando tanto a equipe feminina como a masculina.

A atacante do Portland Thorns, dos EUA, já está acostumada aos holofotes e prêmios individuais, sendo o principal deles o de MVP (jogadora mais valiosa) da temporada passada da NWSL, a liga nacional do país. Smith foi a atleta mais jovem a conseguir esse feito, com a marca de 14 gols e 3 assistências em 18 partidas na temporada regular pelo clube.

Além disso, foi eleita também a jogadora do ano em 2022 pela federação de futebol dos Estados Unidos (USSF). Na seleção mais forte do mundo segundo o ranking da Fifa, já são 14 gols em 31 participações oficiais.

Outra atuação decisiva deste sábado foi a da meia-atacante Georgia Stanway, já em sua segunda Copa aos 24 anos. Coube a ela cobrar o pênalti que garantiu a vitória da Inglaterra sobre o Haiti por 1 a 0, em duelo surpreendentemente difícil no grupo D para as inglesas, atuais campeãs da Eurocopa.

Stanway atua desde o ano passado pelo Bayern de Munique na Frauen-Bundesliga, o Campeonato Alemão. Antes, disputava a liga do país natal com o uniforme do Manchester City. Graças ao desempenho no time inglês, foi eleita pela Uefa como uma das 11 jogadoras da seleção ideal da Champions League na temporada 2017-18.

Atacante no início da carreira, a camisa 8 ainda mostra eficiência na hora de balançar as redes. Já marcou 16 gols em 47 jogos pela seleção principal da Inglaterra, quarta colocada no ranking da Fifa.

No Grupo C, o Japão (11º no ranking da Fifa e campeão na edição de 2011 do Mundial) contou com quatro gols marcados por atletas de 23 anos para vencer a Zâmbia (77ª) por 5 a 0, placar mais elástico do torneio até o momento.

Campeã mundial sub-20 em 2018 e estreante em Copas, a meia-atacante Hinata Miyazawa balançou as redes duas vezes e levou o prêmio de melhor em campo. Ela atua na liga japonesa (WE League) pelo MyNavi Sendai.

As atacantes Riko Ueki, do Tokyo Verdy Beleza (WE League) e Jun Endo, do Angel City (NWSL) marcaram um gol cada uma.

Ambas também conquistaram o Mundial sub-20 e foram convocadas para a seleção principal que disputaria a Copa de 2019. Ueki acabou cortada por lesão, enquanto Endo disputou três partidas no torneio, com apenas 19 anos de idade.

Na partida que encerrou o sábado de estreias nos gramados da Oceania, a Dinamarca (13ª no ranking) venceu a China (14ª) pelo placar mínimo, já nos momentos finais do duelo. O gol foi marcado pela atacante Amalie Vangsgaard, 26, que disputa a Division 1 Féminine pelo Paris Saint-Germain, na França.