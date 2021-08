José Mourinho diz que saída de Ronaldo para o United foi o negócio perfeito

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico José Mourinho afirmou neste sábado (28) considerar a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United uma negociação perfeita. A declaração foi dada durante entrevista coletiva antes da partida entre Roma, seu atual clube, e o recém-promovido Salernitana, em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Português, amanhã (29).

Na coletiva, o técnico português que já treinou Ronaldo no Real Madrid foi questionado sobre a saída do jogador da Juventus, um dos candidatos ao título italiano desta temporada. "Se a Juventus está feliz e o Cristiano e o Manchester United também, então é o negócio perfeito", respondeu o antigo treinador de CR7.

Quando questionado sobre a falta que o atacante português fará ao Campeonato Italiano e as consequências da sua saída na luta pelo título, o técnico decidiu passar a resposta para o técnico dos atuais campeões, o Inter Milão.

"O Ronaldo tem vindo a jogar e a ganhar há 20 anos. Se alguma coisa muda na corrida ao título? É uma pergunta para o Inzaghi, não para mim".

Relação tumultuada

Mourinho e CR7 nunca tiveram uma boa relação enquanto trabalhavam juntos no Real Madrid, como revelado pelo ex-jogador e companheiro de clube do português, Antonio Cassano em algumas entrevistas e em relato presente na própria biografia de Cristiano.

Uma das discussões mais interessantes do livro, revelada pelo jornal "The Telegraph", diz que o craque e o técnico José Mourinho, hoje no Roma, quase saíram no tapa após uma partida do Real Madrid em janeiro de 2013.

Cristiano Ronaldo reestreia pelo Manchester United na partida contra o Newcastle United, no dia 11 de setembro. Após encerrar as negociações com o Manchester City, o português chegou a Lisboa, na manhã de sexta-feira (27), com o seu jatinho particular, e foi anunciado pelo United durante a tarde.