José Carlos Chagas conquista 2º bronze do Brasil na bocha nas Paralimpíadas

Com as medalhas conquistadas na bocha, o Brasil passa a somar 44 nas Paralimpíadas. São 14 de ouro, 11 de prata e 19 de bronze.

Esta é a primeira medalha paralímpica da carreira de José Carlos, de 44 anos. De Ribeirão Preto, o paulista participou dos Jogos de Londres, em 2012, e do Rio, em 2016, tendo sido o quarto colocado desse mesmo evento na Grã-Bretanha, mas perdendo a disputa do terceiro lugar. Também foi cinco vezes ao pódio no Parapan. Em Tóquio, a partir de quinta-feira, disputará o evento por equipes da bocha.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Carlos Chagas garantiu a segunda medalha de bronze do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Ele venceu o português André Ramos na categoria BC1 (para atletas com opção de auxílio de ajudantes) na disputa pela terceira colocação.

