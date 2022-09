Jose Aldo faz acordo com o UFC e se aposenta do MMA

Nascido em uma família muito pobre de Manaus (AM), ele teve sua história contada no filme "Aldo - Mais Forte que o Mundo" (2016).

Aos 33 anos, com uma história já consagradas nas lutas, Aldo decidiu competir por outra categoria, a peso-galo (até 61 kg). Chegou a disputar o cinturão também nesta divisão, mas perdeu do russo Petr Yan.

Ex-campeão peso-pena (categoria que reúne lutadores de até 66 kg) e do extinto WEC (World Extreme Cagefighting), Aldo é considerado o melhor atleta que já competiu entre os pesos-pena nas artes marciais mistas. Ele deixa o esporte com 31 vitórias e 8 derrotas como profissional.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Aldo, 36, um dos maiores nomes do MMA, se aposentou. Ele ainda tinha contrato com o UFC para participar de mais duas lutas, mas fez um acordo com a entidade e não mais entrará nos octógonos. A informação é do "Combate".

