José Aldo enfrenta Marlon Vera no último UFC do ano; confira data do duelo

O lutador brasileiro e amazonense, José Aldo, 34, já tem data para retornar ao octógono no último UFC do ano. Ele vai enfrentar o equatoriano Marlon Vera pelo peso-galo (até 61,2kg) no próximo dia 19 de dezembro, em Las Vegas.

De acordo com o Sistema Globo, Aldo, ex-campeão dos pesos-penas, ainda busca sua primeira vitória no peso-galo. O amazonense coleciona 28 vitórias e sete derrotas no cartel.

Já Marlon Vera, 27, é o 15º colocado do ranking dos pesos-galos, José Aldo ocupa a sétima posição.