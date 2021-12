José Aldo derrota Rob Font no UFC e crava terceira vitória seguida: 'Lenda'

Aos 35 anos, ele mostra que está voltando a boa fase e sonha com novos cinturões. A vitória repercutiu entre grandes nomes do esporte e José Aldo arrancou elogios como "Lenda", "Maior de todos" e outros.

Com o feito, o lutador do bairro Alvorada também sobe no ranking e cai nas graças dos torcedores novamente. Aldo não tinha três vitórias consecutivas desde 2014 e precisou se superar nos últimos anos.

