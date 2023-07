José Aldo derrota argentino e conquista segunda vitória no boxe

Com a aposentadoria do MMA, José Aldo está focado em seguir carreira no boxe. Nesse domingo (2), ele fez a terceira luta de sua carreira na nova modalidade a frente do argentino Esteban Espindola, em um peso-combinado, na luta principal do Shooto Boxing, no Rio de Janeiro.

O aguardado nocaute não veio, mas o duelo foi totalmente controlado pelo ex-campeão do UFC, que venceu em decisão unânime dos juízes.

Segundo o GE, o combate foi completamente dominado por José Aldo. Nitidamente menor fisicamente do que o brasileiro, Espindola mostrou bastante valentia e tentou imprimir seu jogo com mais volume de golpes, partindo para cima de Aldo, que retrucava com mãos mais potentes, freando o ímpeto do lutador argentino.

Nos próximos dias, José Aldo irá embarcar para os Estados Unidos, onde será homenageado pelo UFC com sua introdução ao Hall da Fama do evento.