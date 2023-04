Jornalistas lançam podcast Pensa na Resenha sobre esportes e cotidiano em Manaus

Os episódios são gravados no Zeta Studio e podem ser conferidos nas redes sociais do podcast Pensa na Resenha.

O episódio de lançamento foi ao ar às 20h dessa segunda-feira (3) e trouxe o jornalista Mário Adolfo, ex-direto de redação do Jornal Amazonas Em Tempo e criador do quadrinho Curumim.

Manaus/AM - Os jornalistas amazonenses André Tobias e Thiago Fernando resolveram se unir mais uma vez para lançar em Manaus o podcast Pensa na Resenha, que vai trazer entrevistas exclusivas com personalidades do esportes, da política e do cotidiano local.

