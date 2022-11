Jornal revela o salário dos árbitros da Copa; saiba quanto recebem por jogo

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O jornal 'As' divulgou, nesta quinta-feira (24), o salário-base recebido por todos os árbitros da Copa do Mundo do Qatar. Segundo informações do diário espanhol, a Fifa estabeleceu, desde o Mundial da Rússia, um pagamento feito aos funcionários por jogo trabalhado. Os árbitros de campo recebem a quantia de R$ 16,5 mil (pagamento original feito em euros, neste caso, 3 mil) nas partidas da fase de grupos e cerca de R$ 55 mil no mata-mata.

