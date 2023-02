Jornal espanhol relembra provocação de Vidal ao Real

Com a derrota do Flamengo, Real Madrid e Al-Ahly se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), para saber quem vai enfrentar o Al-Hilal na grande final do Mundial da Fifa.

No entanto, a fala do chileno foi mais dura. Vidal pegou o microfone durante a comemoração e disse: "Real Madrid, vamos te fu***".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo perdeu para o Al-Hilal por 3 a 2 e está eliminado do Mundial de Clubes. Com isso, o jornal espanhol 'Marca' relembrou a provocação feita por Arturo Vidal quando o rubro-negro conquistou a Copa Libertadores.

